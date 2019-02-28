Заявления о мошенничестве поступают в выборгскую полицию почти ежедневно

28.02.2019 11:28

Случаи мошенничества участились в Выборгском районе Ленобласти. В дежурную часть полиции заявления поступают практически ежедневно. Преступники используют самые разные способы обмана людей. Зачастую схема следующая: на мобильный телефон поступает смс - например о том, что ваша банковская карта заблокирована. По указанному номеру человек связывается с лже-банкирами и попадает в ловушку. Напоминаем, ни в коем случае нельзя сообщать по телефону данные вашей карты. Для получения достоверной информации перезвоните на горячую линию банка. А если вы всё же стали жертвой мошенников, незамедлительно сообщите об этом в полицию.