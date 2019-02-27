В Выборгском районе дама на "Мицубиси" врезалась в сугроб

27.02.2019 11:02

Во вторник на дороге Огоньки – Стрельцово – Толоконниково 40-летняя женщина за рулем "Мицубиси" не справилась с управлением, и машина врезалась в снежный вал на обочине. Авария произошла в 12:45 на 26 километре трассы. Как сообщили нам в Выборгском отделе ГИБДД, люди в ДТП не пострадали.