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В Выборге в кафе задержан мужчина, который вилкой нанес удар в голову другому гражданину

25.02.2019 17:02

Vilka24 февраля 2019 года в 0:04 наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Выборгскому району Ленинградской области задержал в кафе 45-летнего мужчину, который вилкой нанес удар в голову 29-летнему гражданину.

Двое мужчин отдыхали в кафе, расположенном в доме №39 на улице Гагарина в городе Выборг, и распивали спиртные напитки. Внезапно между ними произошел конфликт, в ходе которого 45-летний мужчина схватил вилку и нанес своему оппоненту колотое ранение в ухо.

Работники заведения, увидев драку, сразу же нажали кнопку тревожной сигнализации. Через три минуты к объекту прибыли сотрудники Росгвардии. Наряд вневедомственной охраны задержал злоумышленника на месте происшествия.
Пострадавшему была вызвана «скорая».

Задержанного передали сотрудникам территориального отдела полиции для выяснения обстоятельств происшествия.

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