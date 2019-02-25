► Остерегайтесь мошенников - напоминают в Пенсионном фонде
25.02.2019 16:56
Сотрудники Пенсионного фонда по домам не ходят и обменом денежных купюр не занимаются - об этом ещё раз напомнили в управлении Пенсионного фонда по Выборгскому району. На днях в Приморске после визита двух мошенниц у 88-летней пенсионерки пропала крупная сумма денег...
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