25.02.2019 16:56

Сотрудники Пенсионного фонда по домам не ходят и обменом денежных купюр не занимаются - об этом ещё раз напомнили в управлении Пенсионного фонда по Выборгскому району. На днях в Приморске после визита двух мошенниц у 88-летней пенсионерки пропала крупная сумма денег...