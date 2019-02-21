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В ДТП на трассе "Скандинавия" пострадали люди

21.02.2019 17:11

GIBDD largeСегодня ранним утром на 158 км «Скандинавии» 30-летний водитель «Киа Рио» не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с фурой. Как сообщила "Газета Выборг" со ссылкой на местный отдел ГИБДД, в результате ДТП пострадали двое - водитель и 36-летняя пассажирка легковушки. Большегруз от удара развернуло поперёк дороги, в результате чего трасса на несколько часов была практически перекрыта для движения.

В 9:30 на 117-м километре дороги Зеленогорск – Приморск – Выборг 22-летняя девушка на Daewoo выехала на встречную полосу движения, создав аварийную ситуацию на дороге. Водителю встречной машины, чтобы избежать столкновения, пришлось съехать на обочину.

В 16:20 на 88 км «Скандинавии» 28-летний водитель микроавтобуса, уснувший за рулем, выехал на встречку, где столкнулся с легковым «Вольво». ДТП обошлось без жертв.

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