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Инспекторы ГИБДД разыскивают виновника и очевидцев ДТП

20.02.2019 12:17

GIBDD largeВ Выборге ищут водителя, сбившего пешехода. ДТП произошло во вторник, 19 февраля, в 18:30 возле перекрестка Морской набережной и проспекта Суворова. Неизвестный водитель сбил 79-летнюю женщину, которая шла по проезжей части. Затем автомобилист довез пострадавшую до её дома на Московском проспекте и уехал. Выборгский отдел ГИБДД просит всех, кто располагает какой-либо информацией или стал очевидцем ДТП, позвонить по телефону дежурной части 2-69-06 или на номер 4-68-93.

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