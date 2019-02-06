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Два трупа найдены на пепелище в поселке Смирново под Выборгом

06.02.2019 14:40

Pozhar largeДва человека погибли в результате пожара в Выборгском районе. Трагедия произошла вечером 5 февраля в поселке Смирново. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 21:29. Через 12 минут на место происшествия прибыли дежурные смены 52-й и 53-й пожарно-спасательных частей. К их приезду одноэтажный кирпичный дом был полностью охвачен огнем. В 22:36 пожар удалось ликвидировать. На пепелище были обнаружены обгоревшие тела двух мужчин. Следствие устанавливает обстоятельства случившегося.

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