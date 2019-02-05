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Две автоледи пострадали вчера в массовом ДТП в Выборге

05.02.2019 12:36

dtp04 02 19Массовое ДТП произошло 4 февраля в Южном микрорайоне Выборга. По данным Выборгского отдела ГИБДД, в 10 утра напротив дома № 8 на Приморском шоссе столкнулись пять автомобилей. Как сообщили нам в дорожной полиции, 36-летний водитель "Тойоты", выезжая с второстепенной дороги, не уступил дорогу "Вольво", за рулем которой была 50-летняя женщина. В результате "Тойота" врезалась вначале в "Вольво", а затем в стоящий "Додж". "Вольво" после удара выбросило на "встречку", где машина врезалась во встречный "Хендай", который, в свою очередь, ударил стоящий "Мицубиси".
Как сообщили нам в местном отделе ГИБДД, пострадали две женщины: одна управляла "Вольво", другая, 33-летняя, "Хендаем".

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