В пос. Рябово закрыли точку, торгующую алкоголем
Выборгской городской прокуратурой по обращению жителей поселка Рябово была проведена деятельности магазина "Даша", принадлежащего ООО «Дарья». Проверка показала, что в этом магазине торгуют алкоголем в розницу без соответствующей лицензии. В подсобке проверяющие обнаружили около 500 бутылок разнообразной алкогольной продукции, предназначенной для реализации. Продавец подтвердила факт продажи спиртного в этой торговой точке.
Выборгской городской прокуратурой возбуждены дела об административном правонарушении. Материалы проверки направлены в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области для рассмотрения по существу.
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