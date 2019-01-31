В пос. Рябово закрыли точку, торгующую алкоголем

31.01.2019 14:05

Выборгской городской прокуратурой по обращению жителей поселка Рябово была проведена деятельности магазина "Даша", принадлежащего ООО «Дарья». Проверка показала, что в этом магазине торгуют алкоголем в розницу без соответствующей лицензии. В подсобке проверяющие обнаружили около 500 бутылок разнообразной алкогольной продукции, предназначенной для реализации. Продавец подтвердила факт продажи спиртного в этой торговой точке.

Выборгской городской прокуратурой возбуждены дела об административном правонарушении. Материалы проверки направлены в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области для рассмотрения по существу.