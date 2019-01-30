400 тысяч рублей заплатит организация за незаконное использование труда мигранта
В Выборге строительная организация оштрафована за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина. Нарушение выявила прокурорская проверка. Один из подсобников, работавших на объекте под адресу ул. Вокзальная, 4, оказался иностранцем, не имеющим патента на работу в Ленинградской области. Прокуратура возбудила административное дело и передала его в Выборгский городской суд, который признал доводы прокурора обоснованными, а вина руководителей организации установлена и подтверждена. Компания заплатит штраф в сумме 400 тысяч рублей.
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