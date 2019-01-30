В Выборге отец двоих детей осуждён за торговлю марихуаной

30.01.2019 15:11

42-летний житель г. Выборга осуждён за незаконный сбыт наркотических средств. Наркосбытчик попался на проверочной закупке в июне 2018 года. Он продал подставному покупателю 2,63 грамма марихуаны за 3 500 рублей.Наказание подсудимому Выборгский городской суд назначил с учетом данных о личности подсудимого, который ранее не был судим, имеет двоих детей, не достигших возраста 16 лет, и тяжело больного отца. Был принят во внимание и тот факт, что подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Теперь по решению суда ему предстоит провести два с половиной года в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.