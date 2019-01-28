В воскресенье в Выборгском районе произошло два ДТП

28.01.2019 10:51

Два дорожно-транспортных происшествия зафиксировано в Выборгском отделе ГИБДД в воскресенье, 27 января.

В поселке Кондратьево в 17:25 водитель «Ниссана» на перекрестке неравнозначных дорог не предоставил преимущество в движении автомобилю «Рено». В результате произошло столкновение.

Вторая авария случилась в 17:30 в поселке Рощино. 32-летний водитель "Фольксвагена" неверно выбрал безопасный боковой интервал, в результате чего зацепил встречный «Джип Гранд Чероки».

Как сообщили нам в отделе пропаганды дорожной полиции, пострадавших нет.