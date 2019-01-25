Россиянину не удалось безнаказанно привезти из Финляндии запчасти для "Мерседеса"

25.01.2019 17:59

В результате таможенного досмотра пассажира скоростного поезда "Аллегро" - россиянина, следовавшего из Хельсинки в Петербург, в его багаже был обнаружен незадекларированный товар – автозапчасти для автомобиля Mercedes Benz в количестве 9 штук. Образцы была направлены на экспертизу, которая показала, что это «электронные блоки с электрическими разъёмами для подключения внешних устройств». Общая стоимость товара на внутреннем рынке России составила почти 2 млн рублей (1 897 752 руб.).

Как сообщили в пресс-службе Выборгской таможни, в итоге инспекторы Выборгского железнодорожного таможенного поста признали груз товаром не для личного пользования. В отношении гражданина возбуждено дело по ч. 1 ст. 16.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Наказание, предусмотренное данной статьей для физических лиц, предусматривает наложение штрафа в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения, с их конфискацией или без таковой.