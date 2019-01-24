В среду вечером в Выборге в ДТП пострадали два автомобиля
Две легковушки стали жертвами наезда неаккуратных водителей в среду вечером в Выборге.
В 21:45 напротив дома № 11 на ул. Куйбышева 52-летняя женщина за рулем «Мерседеса» неверно выбрала боковой интервал и совершила наезд на стоящий автомобиль «Сузуки», после чего скрылась с места ДТП.
А в 23:10 напротив дома № 27 на ул. Приморской неустановленным автомобилем был поврежден припаркованный Фольксваген». Водитель - виновник аварии скрылся, его личность пока не установлена, сообщили нам в Выборгском отделе ГИБДД.
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