В среду вечером в Выборге в ДТП пострадали два автомобиля

24.01.2019 10:23

Две легковушки стали жертвами наезда неаккуратных водителей в среду вечером в Выборге.

В 21:45 напротив дома № 11 на ул. Куйбышева 52-летняя женщина за рулем «Мерседеса» неверно выбрала боковой интервал и совершила наезд на стоящий автомобиль «Сузуки», после чего скрылась с места ДТП.

А в 23:10 напротив дома № 27 на ул. Приморской неустановленным автомобилем был поврежден припаркованный Фольксваген». Водитель - виновник аварии скрылся, его личность пока не установлена, сообщили нам в Выборгском отделе ГИБДД.