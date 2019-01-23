88-летний водитель "Лады" попал в аварию на въезде в Выборг

23.01.2019 14:01

В Выборге престарелый водитель "Лады Гранты" попал в аварию не по своей вине. ДТП произошло 22 января около 9 часов утра на въезде в город со стороны Кировских Дач. По данным Выборгского отдела ГИБДД, на перекрестке 32-летний водитель "Киа Рио", двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Лада Гранта», в результате чего совершил с ним столкновение. За рулем "Лады" находился 88-летний мужчина.

В результате аварии пострадавших нет.