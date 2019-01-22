На дороге Выборг - Светогорск в ДТП пострадал дорожный знак
В понедельник, 21 января, на автодороге Выборг - Светогорск водитель "Мицубиси" не справился с управлением. Машина вылетела с проезжей части на обочину и врезалась в дорожный знак 3.20 («Обгон запрещен»). По данным Выборгского отдела ГИБДД, ДТП произошло в 19 часов на 37 километре трассы. Водитель не пострадал.
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