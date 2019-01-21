Под Выборгом "Ниссан" врезался в столб

21.01.2019 10:39

В воскресенье, 20 января, в ДТП под Выборгом пострадала женщина. Авария произошла в 20:20 на 116 километре дороги Зеленогорск-Приморск-Выборг. По данным Выборгского отдела ГИБДД, 52-летний водитель автомобиля "Ниссан Альмера" неверно выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением. Машина вылетела с дороги и врезалась в столб. Пострадала 46-летняя пассажирка.