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Под Выборгом "Ниссан" врезался в столб

21.01.2019 10:39

GIBDD largeВ воскресенье, 20 января, в ДТП под Выборгом пострадала женщина. Авария произошла в 20:20 на 116 километре дороги Зеленогорск-Приморск-Выборг. По данным Выборгского отдела ГИБДД, 52-летний водитель автомобиля "Ниссан Альмера" неверно выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением. Машина вылетела с дороги и врезалась в столб. Пострадала 46-летняя пассажирка.

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