Таможня отказалась признать тысячу веников товаром для личного пользования

18.01.2019 17:45

На таможенном посту МАПП Брусничное Выборгской таможни была задержана партия веников в количестве 1050 единиц. Незадекларированный груз общим весом 324 килограмма был обнаружен инспектором при досмотре автомобиля "Тойота" с финскими номерами. Водитель - гражданин России - направлялся из России в Суоми.

Как сообщили нам в пресс-службе таможни, исходя из количества и веса товар признан таможенным органом не для личного пользования. В отношении перевозчика веников возбуждено дело об административном правонарушении.