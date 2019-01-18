Таможня отказалась признать тысячу веников товаром для личного пользования
18.01.2019 17:45
На таможенном посту МАПП Брусничное Выборгской таможни была задержана партия веников в количестве 1050 единиц. Незадекларированный груз общим весом 324 килограмма был обнаружен инспектором при досмотре автомобиля "Тойота" с финскими номерами. Водитель - гражданин России - направлялся из России в Суоми.
Как сообщили нам в пресс-службе таможни, исходя из количества и веса товар признан таможенным органом не для личного пользования. В отношении перевозчика веников возбуждено дело об административном правонарушении.
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