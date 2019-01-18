8 лет проведет в колонии житель Выборгского района за убийство из ревности
Выборгский городской суд вынес обвинительный приговор 38-летнему ревнивцу. Преступление произошло в декабре 2017 года. Суд установил, что подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения и приревновав свою подругу к другому мужчине, избил её, нанеся не менее 12 ударов руками по лицу, голове и туловищу. От полученных телесных повреждений женщина скончалась.
Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Источник: Выборгская городская прокуратура
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