ДТП на трассе "Скандинавия": погибли молодая женщина и ребенок
Вечером 17 января на трассе"Скандинавия" - недалеко от поворота на Нижнее Черкасово столкнулись "Хендай Солярис" и микроавтобус "Фольксваген".
По информации регионального Управления ГИБДД, ДТП произошло около 7 часов вечера. 25-летний водитель "Соляриса" выехал на полосу встречного движения, где врезался в микроавтобус. В результате столкновения водитель легковушки получил травмы и в тяжелом состоянии госпитализирован, а его пассажиры - 25-летняя женщина и девочка 2018 года рождения погибли до приезда скорой помощи. По сообщению некоторых СМИ, женщина держала ребенка на руках и не была пристегнута ремнем безопасности.
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