Год условно получил житель Выборга, изуродовавший чужие "Жигули"

15.01.2019 14:08

Выборгским городским судом вынесен приговор в отношении 21-летнего местного жителя. Молодой человек из хулиганских побуждений повредил чужой автомобиль. Преступление произошло 24 апреля прошлого года. Ранним утром на ул. Репина подсудимый, будучи нетрезвым, совершил нападение на стоящий автомобиль - вазовскую "пятерку". Он разбил у машины стекла, оторвал зеркала и ручки дверей.

Суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 167 УК РФ и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно, установив ему испытательный срок в 1 год.