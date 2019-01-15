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В Волхове главбух отдела полиции и ее подчиненная похитили более 78 миллионов рублей

15.01.2019 13:52

SledstvenniyKomitet ShevronЗавершено расследование уголовного дела в отношении главного бухгалтера бухгалтерии ОМВД России по Волховскому району Ленобласти и бухгалтера того же учреждения. Как сообщается на сайте следственного управления СК РФ, следствие вёл отдел по расследованию особо важных дел.
Женщины обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере) – 2 эпизода, ч. 2 ст. 292 УК РФ ( служебный подлог) – 2 эпизода, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, совершенная в особо крупном размере).

По версии следствия, в период времени с июня 2015 года по август 2017 года главный бухгалтер и ее подчиненная, работающие в ОМВД России по Волховскому району Ленобласти, систематически совершали хищения денежных средств, выделенных на нужды ОМВД. С этой целью обвиняемые незаконно получили доступ к цифровым подписям распорядителя бюджетных средств, а также функциям банковского и казначейского сопровождения. После чего похитили бюджетные денежные средства, выделенные на обеспечение нужд ОМВД, на общую сумму более 78 миллионов рублей. На похищенные средства они приобретали недвижимость и автотранспорт дял личного пользования.
В ходе предварительного расследования был наложен арест на имущество одной из обвиняемых: автомобиль, квартиры, земельные участки, жилой дом, предметы роскоши.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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