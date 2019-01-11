Подросток пострадал в ДТП по вине пьяного водителя

11.01.2019 10:18

Два человека пострадали в ДТП на дороге Рощино - Цвелодубово. Авария произошла 10 января в 22:34. По данным Выборгского отдела ГИБДД, 49-летний водитель автомобиля «Хендай», находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения, в результате чего совершил столкновение с автомобилем "Фольксваген". Пострадали 48-летний водитель и 17-летний пассажир "Фольксвагена". Оба доставлены в Первомайскую больницу.