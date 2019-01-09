На "Скандинавии" опрокинулся "Киа"

09.01.2019 11:27

В последний день новогодних каникул на трассе "Скандинавия" съехал в кювет и опрокинулся легковой автомобиль. По данным Выборгского отдела ГИБДД, ДТП произошло 8 января в 19:10 на 88-м километре автодороги. 33-летний водитель "Киа" не справился с управлением. В результате аварии никто не пострадал.