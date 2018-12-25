Почти миллион рублей выплатили работникам частного предприятия после вмешательства прокуратуры

25.12.2018 12:04

Выборгская городская прокуратура провела проверку соблюдения требований трудового законодательства ОАО «Контур». Установлено, что у организации имелась задолженность по выплате заработной платы за сентябрь-октябрь 2018 года на сумму 992 тыс. рублей перед тридцатью работниками.

В отношении руководства возбуждены дела об административном правонарушении по статье "невыплата в установленный срок заработной платы". Каждый из виновных лиц оштрафован на сумму 17 136 рублей; задолженность перед работниками погашена в полном объеме.