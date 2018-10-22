В Выборге разыскиваются очевидцы наезда на пешехода

22.10.2018 10:47

В Выборгском отделе ГИБДД просят откликнуться всех, кто 25 сентября 2018 года стал свидетелем ДТП на ул. Приморской или обладает какой-либо информацией о нем. В этот день в 19:40 на пешеходном переходе напротив дома № 25 была сбита 41-летняя женщина. Наезд совершил 20-летний водитель "девятки". Молодой человек ехал по Приморской, двигаясь от улицы Рубежной в направлении проспекта Победы.

В результате наезда женщина получила телесные повреждения и находится в больнице в тяжелом состоянии.

Номер телефона дежурной части ОГИБДД 2-69-06 (круглосуточно).

Кроме того, с 9 до 18 часов можно позвонить инспектору по телефону 46-893 или 8-921-093-23-01.