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400 тысяч рублей штрафа заплатит светогорский бизнесмен за торговлю непроверенным алкоголем

05.10.2018 11:11

Akciznaya Marka largeВыборгским городским судом вынесен приговор 50-летнему жителю г. Светогорска за использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок.
Суд установил, что подсудимый, являясь индивидуальным предпринимателем, приобрел у неустановленного лица алкогольную продукцию, снабженную, согласно заключению эксперта, поддельными акцизными марками. При этом подсудимый, достоверно зная о незаконной природе происхождения алкоголя, продавал его в двух магазинах, расположенных в Светогорске, - до момента изъятия товара сотрудниками местного отдела полиции.
С учетом повышенной степени общественной опасности деяния и личности подсудимого суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 400 000 рублей. Изъятая алкогольная продукция уничтожена.

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