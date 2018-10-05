400 тысяч рублей штрафа заплатит светогорский бизнесмен за торговлю непроверенным алкоголем

05.10.2018 11:11

Выборгским городским судом вынесен приговор 50-летнему жителю г. Светогорска за использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок.

Суд установил, что подсудимый, являясь индивидуальным предпринимателем, приобрел у неустановленного лица алкогольную продукцию, снабженную, согласно заключению эксперта, поддельными акцизными марками. При этом подсудимый, достоверно зная о незаконной природе происхождения алкоголя, продавал его в двух магазинах, расположенных в Светогорске, - до момента изъятия товара сотрудниками местного отдела полиции.

С учетом повышенной степени общественной опасности деяния и личности подсудимого суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 400 000 рублей. Изъятая алкогольная продукция уничтожена.