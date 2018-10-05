Отопительный сезон в Приморске сорван по причине массовой кражи кранов на стояках

05.10.2018 10:14

При запуске системы отопления в г. Приморске ответственными службами обнаружено, что в нескольких подключаемых домах отсутствуют впускные краны на стояках. Как сообщили нам в пресс-службе администрации Выборгского района, предварительная версия – кража.

По оперативным данным, диверсия затронула девять домов, отсутствует порядка 600 кранов. На месте работают специалисты и правоохранительные органы.

Руководство АО «Выборгтеплоэнерго», Выборгского района и г. Приморска обратилось в прокуратуру и полицию с заявлением по факту кражи и в связи с намеренными действиями неустановленной группы лиц, направленными на срыв отопительного сезона.

Специалисты АО «Выборгтеплоэнерго» предпринимают все меры для максимально оперативного решения ситуации, говорится в сообщении.