► Полиция просит помощи у горожан

04.10.2018 11:31

Выборгские полицейские просят помощи у горожан в расследовании краж, совершённых в общественных местах. Запечатлеть лица предполагаемых преступников помогли камеры видеонаблюдения. Возможно, вы узнаете в ком-то из тех, кого мы сейчас покажем, своих знакомых и сообщите об этом в районное УМВД...