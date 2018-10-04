► Полиция просит помощи у горожан
Выборгские полицейские просят помощи у горожан в расследовании краж, совершённых в общественных местах. Запечатлеть лица предполагаемых преступников помогли камеры видеонаблюдения. Возможно, вы узнаете в ком-то из тех, кого мы сейчас покажем, своих знакомых и сообщите об этом в районное УМВД...
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