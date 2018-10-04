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На "Скандинавии" вчера опрокинулся BMW

04.10.2018 11:25

GIBDD largeДва человека, пострадавшие в ДТП на трассе "Скандинавия", доставлены вчера в Выборгскую межрайонную больницу. По данным Выборгского отдела ГИБДД, на 173 километре трассы водитель BMW не справился с управлением на мокрой дороге, в результате машина вылетела с трассы в кювет и опрокинулась на бок. 43-летний водитель и его 38-летняя пассажирка получили травмы.

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