На "Скандинавии" вчера опрокинулся BMW

04.10.2018 11:25

Два человека, пострадавшие в ДТП на трассе "Скандинавия", доставлены вчера в Выборгскую межрайонную больницу. По данным Выборгского отдела ГИБДД, на 173 километре трассы водитель BMW не справился с управлением на мокрой дороге, в результате машина вылетела с трассы в кювет и опрокинулась на бок. 43-летний водитель и его 38-летняя пассажирка получили травмы.