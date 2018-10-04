В среду вечером на улице Гагарина под колеса попала школьница

04.10.2018 10:57

15-летняя девушка была сбита 3 октября в Выборге при переходе проезжей части. ДТП произошло в 8 часов вечера возле дома № 7а на улице Гагарина. Как сообщили нам в Выборгском отделе ГИБДД, наезд совершил 65-летний мужчина за рулем «Шевроле Каптива». Машина двигалась по ул. Гагарина со стороны Приморской в направлении Крепостной. По данным дорожной полиции, девушка переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

Пострадавшую с диагнозом «ушиб мягких тканей головы» доставили в больницу и после оказания медпомощи отпустили домой.