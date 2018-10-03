► Будьте внимательны и осторожны - опасайтесь мошенников!
Около десяти человек, пострадавших в результате мошеннических действий, обратились в управление МВД по Выборгскому району Ленобласти за последние две недели. Общий ущерб, причинённый преступниками, превысил 300 тысяч рублей. По словам полицейских, всё чаще происходят случаи мошенничества с использованием мобильных средств связи и банковских карт...
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