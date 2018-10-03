03.10.2018 10:11

Около десяти человек, пострадавших в результате мошеннических действий, обратились в управление МВД по Выборгскому району Ленобласти за последние две недели. Общий ущерб, причинённый преступниками, превысил 300 тысяч рублей. По словам полицейских, всё чаще происходят случаи мошенничества с использованием мобильных средств связи и банковских карт...