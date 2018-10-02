Прокуратура оштрафовала предпринимателя-автоперевозчика

02.10.2018 10:27

Выборгская городская прокуратура при проверке деятельности индивидуального предпринимателя, осуществляющего регулярные перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении, выявила факт нарушения требований законодательства в сфере страхового дела. Выяснилось, что в течение двух лет перевозки пассажиров по маршруту № 144 Кирилловское – Кирпичное осуществлялись без оформления перевозчиком договора обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров.

Кроме того, как сообщили нам в прокуратуре, в ходе осмотра автобуса, который использовался для перевозки пассажиров, установлено, что транспортное средство имеет технические неисправности, при которых его эксплуатация запрещена. Предприниматель привлечен к административной ответственности.