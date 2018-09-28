Восемь выборгских семей остались без канализации по причине долгов за воду

28.09.2018 14:02

25 сентября должностными лицами Леноблводоканала была проведена работа с должниками - физлицами в Выборге. Как сообщили нам в ведомстве, "по результатам проведенной процедуры были достигнуты следующие результаты:

- проведены переговоры об оплате задолженности с 16-ю потребителями с суммарной задолженностью 63 тыс. рублей;

- оплатили всю задолженность в момент нахождения сотрудников ГУП «Леноблводоканал» три потребителя на сумму 11 тыс. руб.;

вручены информационные письма о необходимости своевременной оплаты и возможных последствиях 118 потребителям на сумму 254 тыс. руб.;

вручены уведомления о наличии задолженности по 12 потребителям на сумму 197 тыс. руб.;

вручены обращения о наличии задолженности по 14 потребителям на сумму 55 тыс. руб.;

ограничено от услуги водоотведения восемь потребителей на сумму 90 тыс. руб".

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