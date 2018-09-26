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Два вооруженных нетрезвых кавказца не захотели сдаваться пограничникам без боя

26.09.2018 16:47

FSB GerbВ Выборгском районе Ленобласти наряд пограничников задержал двух мужчин, пытавшихся нелегально попасть в Финляндию. Они находились в состоянии алкогольного опьянения. При задержании оказали сопротивление, угрожая стражам границы ножом. Как сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти, два уроженца северокавказского региона из-за долгов по кредитам решили бежать в Финляндию. С собой у них были продукты питания, вещи и необходимая амуниция для выживания в лесу. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

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