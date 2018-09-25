Жительница пос. Ермилово пойдет под суд за "приватизацию" найденного смартфона

25.09.2018 12:15

Выборгским городским прокурором утверждено обвинительное заключение по обвинению 47-летней жительницы пос. Ермилово Выборгского района в краже. В ходе предварительного следствия установлено, что в марте 2018 года, находясь в помещении овощного магазина на улице Вокзальной в Выборге, женщина присвоила мобильный телефон, забытый на прилавке одним из покупателей. Ущерб составил более 14 тысяч рублей.

Как сообщили нам в Выборгской городской прокуратуре, обвиняемая вину в совершении преступления признала в полном объеме, дала признательные показания. Уголовное дело направлено в суд.