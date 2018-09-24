В Приозерском районе погибла девочка, укушенная собакой

24.09.2018 11:04

Следственным отделом по городу Приозерску возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в результате нападения собаки. Трагедия произошла в минувшую субботу в пос. Плодовое Приозерского района Ленобласти. Как сообщает пресс-служба областного Следственного управления, 22 сентября 9-летняя девочка вместе со своими родственниками находилась на территории дачного домовладения в поселке Плодовое. Школьница играла с собакой породы «бельгийская овчарка малинуа», которая напала на нее и укусила в область шеи. От полученных телесных повреждений девочка скончалась по пути в больницу.

Следователи установили, что владельцем собаки является друг семьи, приглашенный в качестве специалиста для ремонта электропроводки. В то время как мужчина работал в доме, собака оставалась во дворе; намордника на ней не было. Известно, что питомец был взят из собачьего приюта.

В настоящее время по уголовному делу назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся необходимые следственные действия.