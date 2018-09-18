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Выборгские таможенники обнаружили контрабандную парию сигарет

18.09.2018 11:12

customs180918В субботу, 15 сентября, на железнодорожной станции «Светогорск» в Выборгском районе в вагоне грузового поезда таможенники обнаружили контрабандную партию сигарет.

Они были упакованы в чёрный полиэтилен и находились под балкой вагона локомотива и железнодорожного состава, следовавшего в Финляндскую Республику с грузом леса. Проверка выявила, что в 9 картонных коробках перевозились сигареты марки "LM" в количестве 179 блоков. Предварительная стоимость контрабанды – 165 000 рублей. Контрабандный груз изъят.

По материалам пресс-службы ПУ ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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