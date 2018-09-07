Гражданка Узбекистана заплатит крупный штраф за попытку дать взятку выборгскому полицейскому

07.09.2018 11:32

Выборгский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении проживающей в Выборге гражданки Узбекистана. 43-летняя женщина обвинялась по статье 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за заведомо незаконное бездействие).

Как сообщили нам в Выборгской городской прокуратуре, в марте этого года подсудимая предложила сотруднику отдела экономической безопасности районного УМВД 11 тысяч рублей в качестве взятки за непривлечение к административной ответственности двух мужчин - ее соотечественников. Оперуполномоченный взятку не принял, женщину задержали. Свою вину она признала, в содеянном раскаялась. Суд признал мигрантку виновной и назначил наказание в виде штрафа в размере 144 000 рублей.