► В Выборге продолжают орудовать мошенники

06.09.2018 17:03

Выборжцы возвращаются из отпусков и с дач. А вместе с тем, каникулы, судя по всему, завершились и у не чистых на руку граждан. В последнее время в нашем районе участились случаи мошенничества. Преступники под видом сотрудников социальной и газовой служб, водоканала, используя различные предлоги, попадают в квартиры доверчивых жителей, как правило пожилых...