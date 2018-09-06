► В Выборге продолжают орудовать мошенники
Выборжцы возвращаются из отпусков и с дач. А вместе с тем, каникулы, судя по всему, завершились и у не чистых на руку граждан. В последнее время в нашем районе участились случаи мошенничества. Преступники под видом сотрудников социальной и газовой служб, водоканала, используя различные предлоги, попадают в квартиры доверчивых жителей, как правило пожилых...
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