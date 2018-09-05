На памятник Вяйнемёйнену в парке Монрепо вандалы покушаются уже более полутора веков

05.09.2018 11:20

"Пожалуйста, не надо залезать на памятник Вяйнемёйнену!" - взывают к людям сотрудники Парка Монрепо. "Судя по веточке в руке у рунопевца, обнаруженной на утреннем обходе парка, кто-то снова устроил себе фотосессию", сообщается на официальной страничке музея-заповедника в социальных сетях. Как оказывается, проблема имеет многолетнюю историю...

На протяжении всей истории ландшафтного парка посетители портили скульптуры, делали надписи на деревьях и архитектурных сооружениях, срывали цветы. Это вызывало недовольство владельцев и приводило к временным ограничениям доступа в сад. Если одни шалости могли быть вполне невинными – например когда в 1856 году шутники вставили в рот Вяйнемёнена работы Борупа сигару, - то другие приводили к необратимым последствиям: так, в 1871 году вандалы попросту разбили хрупкую гипсовую скульптуру.

Новый памятник работы Таканена, установленный в 1873 году, хоть и был выполнен из более прочного материала, также постоянно страдал от действий хулиганов. Они регулярно покушались на пальцы кантелиста... Сегодня парк украшает уже третий по счету Вяйнемёнен - работы петербургского скульптора Константина Бобкова. А посетители не меняются: они по-прежнему уносят с собой пальцы героя финского эпоса, говорится в сообщении.