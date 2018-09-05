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Материалы о вандализме в Выборге переданы в полицию

05.09.2018 10:19

vandaly2В Выборге увеличивается количество объектов, разрушенных или поврежденных вандалами. Как сообщает пресс-служба районной администрации, на прошлой неделе были испорчены (изрисованы краской) две новые автобусные остановки вблизи Рыночной площади, украдены три цветочных вазона на Ленинградском шоссе. Уже на этой неделе разбиты стекла остановочного павильона на Ленинградском шоссе - вблизи Сквера молодежи; в парке им. Ленина зафиксирован случай вандализма в отношении новой скульптурной композиции «Рыцари и Дама сердца».

Администрация Выборгского района обратилась в местное УМВД с просьбой о проведении проверки и привлечении нарушителей к ответственности. В правоохранительных органах дали справку: "Вандализм предусматривает уголовную ответственность. В соответствии со ст. 214 Уголовного кодекса Российской Федерации подобные деяния могут повлечь наказание в виде штрафа в размере до 40 000 рублей или в размере заработной платы; исправительные работы на срок до одного года; арест на срок до трех месяцев. Те же деяния, совершенные группой лиц, наказываются строже: ограничением свободы на срок до трех лет, принудительными работами на срок до трех лет. Ст. 214 УК РФ предусматривает уголовную ответственность начиная с 14 лет". Добавим, с начала года возбуждено четыре уголовных дела по поводу порчи имущества в общественных местах.

Во всех случаях раскрытию преступлений способствовали камеры видеонаблюдения «Безопасный город», отметили в полиции.

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