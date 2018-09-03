03.09.2018 15:40

Выборг должен знать своих "героев". Мы публикуем стоп-кадры с камеры видеонаблюдения, установленной в парке им. Ленина. На них хорошо видно, как группа молодых людей устроила фотосессию возле скульптурной композиции, совсем недавно установленной в парке. Они не ограничились фотосъемкой на фоне арт-объекта. Вандалы по очереди "седлали" как бронзовых рыцарей, так и прекрасную даму. Причем взгромоздиться к ним на плечи попытались и девушки - к слову сказать, это у них выходило не слишком изящно...

В Выборге сейчас проходит беспрецедентная по своим масштабам реставрация. Огромные деньги тратятся на приведение города в порядок. Множество людей вложили огромный труд и частичку душу в создание новых городских достопримечательностей - таких как "бронзовые рыцари" или "выборгский трамвайчик". Но, как выясняется, в реставрации больше всего нуждаются души и мозги отдельных индивидуумов - таких, например, как эти, чьи лица бесстрастно запечатлела видеокамера...