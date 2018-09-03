8 (81378) 2-63-47
8 (81378) 2-33-72

Суд обяжет птицефабрику "Ударник" качественно очищать сточные воды 

03.09.2018 11:28

Prokuratura800x600В августе Выборгской городской прокуратурой проведена проверка в отношении ОАО «Птицефабрика Ударник». Как сообщили нам в надзорном ведомстве, установлено, что предприятием неоднократно нарушались требования максимальных допустимых значений показателей и концентраций сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения пос. Победа. Кроме того, проверка показала, что на предприятии не организован постоянный контроль за расходом и качеством сточных вод. Кроме того, выявлен факт ненадлежащей очистки сточных вод, о чем свидетельствует наличие осадка на берегах и дне мелиоративной канавы со следами помета после очистных сооружений.
Выборгский городской прокурор обратился с исковым заявлением в суд об обязании ОАО «Птицефабрика Ударник» построить локальные очистные сооружения; провести мероприятия по недопущению попадания неочищенных сточных вод в водоем; оборудовать контрольный колодец, расположенный за территорией предприятия, приспособлениями для постоянного контроля за расходом и качеством сточных вод.

Более старые статьи:

Самые популярные статьи:

Случайные материалы:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Лента новостей

Сентября 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Advertising

Loading...
Загрузка...
Google Analytics
Все права на материалы, находящиеся на сайте vyborg.tv, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании текстовых материалов сайта в сети Интернет обязательна гиперссылка на vyborg.tv. При использовании текстовых материалов в других СМИ (радио, ТВ, печатные издания) должен быть указан источник информации — «Медиа Группа «Наш Город». Использование видео- и фотоматериалов без письменного согласия авторов запрещено.
Политика обработки персональных данных
© Медиа Группа «Наш Город». 2007-2018
Разработано:
ООО «Лаборатория Будущего»