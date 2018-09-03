Суд обяжет птицефабрику "Ударник" качественно очищать сточные воды 

03.09.2018 11:28

В августе Выборгской городской прокуратурой проведена проверка в отношении ОАО «Птицефабрика Ударник». Как сообщили нам в надзорном ведомстве, установлено, что предприятием неоднократно нарушались требования максимальных допустимых значений показателей и концентраций сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения пос. Победа. Кроме того, проверка показала, что на предприятии не организован постоянный контроль за расходом и качеством сточных вод. Кроме того, выявлен факт ненадлежащей очистки сточных вод, о чем свидетельствует наличие осадка на берегах и дне мелиоративной канавы со следами помета после очистных сооружений.

Выборгский городской прокурор обратился с исковым заявлением в суд об обязании ОАО «Птицефабрика Ударник» построить локальные очистные сооружения; провести мероприятия по недопущению попадания неочищенных сточных вод в водоем; оборудовать контрольный колодец, расположенный за территорией предприятия, приспособлениями для постоянного контроля за расходом и качеством сточных вод.