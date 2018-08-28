На Торфяновке задержали машину с ворованной одеждой из Финляндии

28.08.2018 10:59

На пункте пропуска "Ваалимаа" ("Торфяновка") финские пограничники задержали мужчину, который вёз в Россию ворованную одежду. Об этом сообщила Фонтанка.ру со ссылкой на Пограничную охрану Финляндии.

20 августа гражданин Швеции, проживающий в России, возвращался домой на автомобиле. При осмотре машины внимание таможенников привлекла большая сумка с новой одеждой. Как выяснилось, сумку водителю передал неизвестный мужчина в Хельсинки. Он попросил доставить груз в Россию за вознаграждение, и тот согласился. По словам гражданина Швеции, он и подумать не мог, что одежда краденая.

Теперь водителя подозревают в контрабанде.