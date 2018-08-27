27.08.2018 09:50

ДТП со смертельным исходом произошло в Выборгском районе Ленобласти в 9:36 утра в воскресенье. Как сообщает ЛОТ, авария произошла на подъезде к поселку Попово. 36-летний водитель Фольксвагена не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в дерево. Мужчина за рулем погиб. 35-летний пассажир иномарки получил травмы.