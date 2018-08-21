На границе у россиян продолжают изымать еду

21.08.2018 14:25

За прошедшие выходные в пунктах пропуска через государственную границу РФ в Санкт-Петербурге и Ленобласти инспекторы Управления Россельхознадзора пресекли несколько попыток незаконного ввоза продуктов.

Так, в МАПП «Светогорск» и «Брусничное» "добычей" сотрудников ведомства стали 60 килограммов молочной, мясной и рыбной продукции.

Вся изъятая продукция возвращена в Финляндию.

Кроме того, как сообщили нам в пресс-службе Управления Россельхознадзора, полтонны «санкционных» продуктов обнаружено на складе временного хранения недалеко от пункта пропуска Ивангород. Должностными лицами изъято около 500 килограммов мясных и молочных продуктов, произведенный в странах - членах Евросоюза и запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию. Все товары уничтожены путем сжигания.