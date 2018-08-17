Выборгского школьника хотят представить к награде за спасение человека

17.08.2018 09:45

В МЧС решается вопрос о представлении к награде выборгского школьника. Утром 16 августа мальчик, находясь вместе с дедом в лесном массиве Селезнёвского поселения, увидел лежащего на земле человека. Мужчина был без сознания. Пришлось обратиться за помощью к выборгским пограничникам. Через 15 минут те приехали, оказали первую помощь, вызвали сотрудников МЧС. Спасатели отвезли пострадавшего в Выборгскую межрайонную больницу. Предположительно, у него случился инсульт. Личность человека устанавливается.

В МЧС решается вопрос о том, чтобы представить школьника к награде за спасение человека.