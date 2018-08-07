13-летнюю девочку разыскивают выборгские полицейские
В Выборгском районе Ленобласти пропала девочка-подросток. Розыск ведет полиция. Ситуацию держит под контролем городской следственный отдел.
По словам родственников, 13-летняя жительница пос. Возрождение ушла из дому вечером 5 августа 2018 года. До сих пор её местонахождение не установлено.
Приметы пропавшей школьницы: рост около 180 см, худощавого телосложения, волосы длинные, темно-русые, концы осветлены. Была одета в белый пуловер, голубые джинсы, чёрные балетки.
Всех, кто видел девочку, просят незамедлительно сообщить об этом по телефону 8-999-045-02-80.
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