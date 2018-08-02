Вандалы повредили защитный баннер на доме в центре Выборга

02.08.2018 10:45

Дом № 14а на проспекте Ленина в Выборге не дает покоя местным (или заезжим?) вандалам. Минувшей зимой они при помощи баллончика с краской изрисовали торцевую стену дома-памятника. А сегодня ночью вырезали дыру на защитном баннере, которым недавно затянули фасад дома, нуждающегося в реставрации.

Город готовится к празднованию Дня Ленобласти, в субботу здесь будет множество гостей, и такой "временный" фасад, во-первых, прикрывает пострадавшее от времени историческое здание, а во-вторых, страхует прохожих от падения штукатурки и лепнины. Но, по-видимому, те, кто испортил баннер, такие элементарные вещи постичь не в состоянии - по причине умственной неполноценности.



