Вандалы повредили защитный баннер на доме в центре Выборга
Дом № 14а на проспекте Ленина в Выборге не дает покоя местным (или заезжим?) вандалам. Минувшей зимой они при помощи баллончика с краской изрисовали торцевую стену дома-памятника. А сегодня ночью вырезали дыру на защитном баннере, которым недавно затянули фасад дома, нуждающегося в реставрации.
Город готовится к празднованию Дня Ленобласти, в субботу здесь будет множество гостей, и такой "временный" фасад, во-первых, прикрывает пострадавшее от времени историческое здание, а во-вторых, страхует прохожих от падения штукатурки и лепнины. Но, по-видимому, те, кто испортил баннер, такие элементарные вещи постичь не в состоянии - по причине умственной неполноценности.
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